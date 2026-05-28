На Кавминводах определили подрядчика для капремонта 25 многоквартирных домов.

На Кавминводах определили подрядчика для капремонта 25 многоквартирных домов. Работы проведут в Лермонтове и Предгорном округе, а общая стоимость проекта превысит 121 млн рублей.

Большая часть зданий – это двух- и трехэтажные дома, построенные еще в 1950-1970-х годах. За десятилетия эксплуатации многие коммуникации и конструкции серьезно износились.

В рамках контракта специалисты приведут в порядок 29 конструктивных элементов – крыш, фасадов, систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

«Всего в этом году планируется отремонтировать 806 конструктивных элементов в 496 МКД. Общая стоимость работ оценивается в 4,5 млрд рублей», – рассказали в фонде капремонта СК.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru