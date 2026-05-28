Жителя Брянска оштрафовали за нож в здании суда Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Брянска оштрафовали после попытки пройти со складным ножом в здание Тульского областного суда. О происшествии рассказали в издании «Брянские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Брянской области.

По данным правоохранителей, во время проверки мужчина сообщил судебным приставам, что запрещенных предметов при себе у него нет. Однако при досмотре сотрудники обнаружили складной нож, который находился на связке ключей.

Позже дело передали для рассмотрения в Брянск – по месту жительства нарушителя. На заседании мужчина пояснил, что якобы забыл о ноже и не собирался проносить его умышленно. Суд это объяснение не принял. В итоге местного жителя признали виновным и назначили штраф в размере одной тысячи рублей.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru