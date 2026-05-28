В Ставропольском крае запретили продавать энергетики в школах и больницах

В Ставропольском крае приняли закон, который ограничивает продажу энергетических напитков в ряде учреждений. Теперь безалкогольные тонизирующие напитки нельзя будет продавать в зданиях и помещениях, связанных с образовательной, медицинской, спортивной и культурной деятельностью.

Соответствующий закон депутаты приняли на заседании краевой думы. Инициатива принадлежит молодежному парламенту. Ограничения распространяются на школы, колледжи, вузы, больницы, поликлиники, спортивные объекты и учреждения культуры.

Кроме самого запрета, законом предусмотрена и административная ответственность за его нарушение. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей. Юридическим лицам грозят штрафы от 15 до 20 тысяч рублей.

По задумке властей, новые меры должны помочь сократить потребление энергетиков, особенно среди молодежи, и ограничить их доступность в местах, связанных с обучением, здоровьем и спортом.

