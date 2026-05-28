Пятеро детей погибли при пожаре в бане в Кузбассе

В Кемеровской области начали судить бывшего сотрудника контролирующего органа после страшного пожара в бане Прокопьевска, где погибли пятеро детей. Трагедия произошла 31 января 2026 года на улице Кубанской. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

По версии следствия, мужчина удалил сведения об объекте из автоматизированной системы и не актуализировал данные. Речь идет о бане и сауне, где, как утверждают следователи, круглосуточно размещали людей. Из-за этого нарушения на объекте своевременно не выявили.

Во время пожара пятеро детей погибли. Сейчас бывшего инспектора обвиняют в халатности. В следственном комитете Кузбасса сообщили, что фигурант признал вину. На время расследования ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Параллельно продолжается расследование еще одного уголовного дела – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

