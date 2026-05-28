Дизель и бензин АИ-98 выросли в цене на Ставрополье за неделю

В Ставропольском крае за последнюю неделю мая немного подорожали дизельное топливо и бензин марки АИ-98. При этом стоимость популярных марок АИ-92 и АИ-95 осталась без изменений. Такие данные приводит еженедельный мониторинг потребительских цен Северо-Кавказстата.

Сейчас литр дизельного топлива в среднем стоит 76 рублей. За неделю цена выросла на 0,19%. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал заметнее – до 96 рублей за литр, что на 0,25% больше по сравнению с предыдущей неделей.

При этом стоимость остальных видов топлива практически не изменилась. Средняя цена автомобильного бензина в целом по краю составляет 69 рублей за литр, рост за неделю оказался минимальным – всего 0,01%.

Бензин марки АИ-92 по итогам мониторинга сохранился на прежнем уровне – около 65 рублей за литр. Не изменился и ценник на АИ-95, который в среднем стоит 71 рубль за литр.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru