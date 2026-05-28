В минобре Ставрополья рассказали о воспитателе после ЧП с покусанным ребенком Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

После истории с ребенком, у которого после детского сада обнаружили множественные укусы, министр образования Ставропольского края Мария Смагина прокомментировала ситуацию вокруг воспитателя учреждения. По ее словам, родители воспитанников поддерживают педагога и называют ее одной из самых опытных в детском саду. Об этом рассказали в издании «АиФ-СК».

История произошла в детском саду №14 Минеральных Вод. 24 мая мама одного из воспитанников рассказала, что забрала малыша с 16 укусами на теле. После случившегося в детском саду начали проверки.

Ситуацией занимаются правоохранительные органы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Параллельно свою проверку организовало и краевое министерство образования. Как рассказала Мария Смагина в беседе с журналистами, во время ее визита в учреждение родители воспитанников выступили в защиту воспитателя.

«Не знаем, как такое вообще могло получиться. И это лучший воспитатель. У нас уже несколько поколений детей отдавали именно к ней», – привела слова родителей министр образования.

Смагина добавила, что педагог много лет работает в системе дошкольного образования, и у нее большой опыт работы с детьми. При этом окончательные выводы делать пока рано.

Сейчас ведомство ожидает результатов проверки со стороны силовых структур. После этого, если возникнет необходимость, будут приниматься дальнейшие решения. Определенные дисциплинарные меры могут коснуться как воспитателя, так и руководства детского сада.

