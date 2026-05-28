Ставропольца отдали под суд за вымогательство трех млн рублей у бизнесмена. Фото: ГУ МВД России по СК

В Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела о вымогательстве трех млн рублей у предпринимателя. На скамье подсудимых окажется 45-летний житель Буденновска. По версии следствия, мужчина требовал деньги у директора сельхозпредприятия из Благодарненского округа и сопровождал свои требования угрозами.

История началась в августе 2023 года. Тогда обвиняемый пригласил знакомого бизнесмена на встречу в один из ресторанов Ставрополя. Во время разговора он заявил, что предприниматель якобы должен ему три млн рублей за некие услуги, связанные с калькуляцией и продажей сельхозпродукции.

Коммерсант ответил, что таких денег у него нет. Тогда мужчине дали неделю на сбор суммы. При этом требования сопровождались угрозами физической расправы.

Позже встреча состоялась уже в Благодарном, в кабинете предпринимателя. Следствие считает, что обвиняемый снова начал требовать деньги, схватил потерпевшего за шею и стал угрожать предметом, похожим на пистолет.

После этого руководитель агропредприятия обратился в правоохранительные органы. Действия подозреваемого пресекли сотрудники уголовного розыска совместно с краевым управлением ФСБ.

«Потерпевший, опасаясь за себя и семью, отказался и обратился за помощью в полицию», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СК.

Дело расследовали по статье о вымогательстве в особо крупном размере с угрозой применения насилия (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ). Прокуратура края уже утвердила обвинительное заключение в отношении фигуранта.

«Уголовное дело направлено в Благодарненский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу», – добавили в прокуратуре СК.

На время следствия фигуранта заключили под стражу. При этом правоохранители отмечают, что в деле также фигурируют иные неустановленные лица, с которыми обвиняемый, по версии следствия, действовал по предварительному сговору.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru