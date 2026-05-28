ОПГ обманывала пенсионеров из Кургана заменой дорогих фильтров для воды

В Курганской области задержали трех участников ОПГ, которая обманывала пенсионеров заменой дорогих фильтров для воды. Аферисты действовали по отработанной схеме. Зная, где живут пожилые люди, у которых установлены системы очистки воды, приезжали к ним домой и представлялись сотрудниками ресурсоснабжающей организации.

Как сообщили коллеги из медиахолдинга «Область 45», пенсионерам предлагали фильтры «нового образца». При этом требовали от 25 до 50 тысяч рублей, что в несколько раз больше настоящей цены. После монтажа сомнительных устройств системы в некоторых квартирах и вовсе переставали работать.

Известно как минимум о четырех жертвах мошенников. Это пожилые люди в возрасте от 79 до 87 лет. При этом в полицию о преступлении заявил только один. Это и помогло полиции в задержании троих аферистов. Подозреваемыми оказались жители Челябинска. У них изъяли сим-карты, сотовые, ноутбуки, печати, документацию, машину и те самые фильтры для воды.

В МВД возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество. Если вину аферистов признают, им могут дать до пяти лет колонии и штраф. Также, вероятно, потерпевшие подадут гражданские иски, чтобы вернуть деньги за некачественные фильтры.