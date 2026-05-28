В Ставрополе подвели итоги IX сезона олимпиады «Я - профессионал»

Итоги IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я - профессионал» подвели в Ставрополе. Фото: предоставлено СтГАУ

В России завершилась IX сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я - профессионал» (проект президентской платформы «Россия - страна возможностей»). Торжественное объявление результатов прошло на пресс-конференции в Ставрополе.

Сегодня трудно переоценить важность и масштаб этого проекта. В приветствии первого замруководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко подчёркнуто: олимпиада выходит за рамки академического состязания, давая молодым людям новые знания, кругозор и возможности для самореализации.

За девять лет к олимпиаде присоединились более 1,6 млн студентов со всей России и 147 стран мира. IX сезон стал рекордным: 215 515 участников более чем из 1 000 вузов. Из них 3 606 получили статус дипломантов, 535 стали медалистами, а 133 удостоены золотых наград.

«Золотую медаль получает всего один из полутора тысяч человек. Каждый золотой медалист - уникальный специалист, прошедший многоступенчатый отбор и доказавший готовность работать в ведущих компаниях и госструктурах», - говорит руководитель олимпиады Валерия Касамара.

Если смотреть по географии, то больше всего дипломантов в Москве - 1 647 человек. На втором месте Санкт-Петербург - 548 победителей. Дальше идёт Свердловская область - 109 дипломантов. Лидерами среди вузов стали Высшая школа экономики, МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, Сеченовский университет и МФТИ.

Более 1 000 студентов посетили экскурсии на предприятия компаний-партнёров (всего их 753). Это помогает будущим специалистам увидеть профессию изнутри, а работодателям - находить профессиональные мотивированные кадры.

В IX сезоне Ставропольский государственный аграрный университет впервые получил право на проведение олимпиады по направлению «Ветеринария и зоотехния» и стал площадкой итогового совещания вузов-организаторов.

«Благодаря поддержке Министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут и губернатора Владимира Владимирова в регионе созданы все условия для подготовки кадров для АПК - основы экономики Ставрополья и всего Северного Кавказа», - подчеркнул ректор СтГАУ Владимир Ситников.