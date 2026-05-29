В Карачаево-Черкесии осуждены девять участников экстремистского сообщества

Решением суда все девять подсудимых были признаны виновными Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Карачаево-Черкесии суд приговорил девятерых жителей Карачаево-Черкесии к различным срокам за участие в экстремистском сообществе. По данным УФСБ по КЧР, группа действовала с целью насильственного изменения конституционного строя на основе идеологии запрещённой в РФ организации.

Преступная деятельность, основанная на идеологии запрещённого в России объединения, была пресечена сотрудниками УФСБ в 2024 году. Фигурантам были предъявлены обвинения по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ.

По решению суда Черкесска все девять подсудимых были признаны виновными. Мера наказания для каждого из них различна и варьируется от шести лет лишения свободы в колонии общего режима до трех лет лишения свободы условно. В ведомстве уточнили, что приговор вступил в законную силу после рассмотрения дела апелляционной инстанцией.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru