Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2026 3:00

В Карачаево-Черкесии осуждены девять участников экстремистского сообщества

фигуранты уголовного дела желали насильственного изменения конституционного строя
Татьяна ГУЩИНА
Решением суда все девять подсудимых были признаны виновными

Решением суда все девять подсудимых были признаны виновными

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Карачаево-Черкесии суд приговорил девятерых жителей Карачаево-Черкесии к различным срокам за участие в экстремистском сообществе. По данным УФСБ по КЧР, группа действовала с целью насильственного изменения конституционного строя на основе идеологии запрещённой в РФ организации.

Преступная деятельность, основанная на идеологии запрещённого в России объединения, была пресечена сотрудниками УФСБ в 2024 году. Фигурантам были предъявлены обвинения по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ.

По решению суда Черкесска все девять подсудимых были признаны виновными. Мера наказания для каждого из них различна и варьируется от шести лет лишения свободы в колонии общего режима до трех лет лишения свободы условно. В ведомстве уточнили, что приговор вступил в законную силу после рассмотрения дела апелляционной инстанцией.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru