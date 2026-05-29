Скончался артист ставропольского драмтеатра Виктор Поморцев. Фото: соцсети ставропольского академического театра драмы

В Ставрополе ушел из жизни артист театра и кино Виктор Поморцев. Актеру было 84 года. О смерти заслуженного артиста сообщили в соцсетях ставропольского академического театра драмы имени М. Ю. Лермонтова, которому он посвятил большую часть своей творческой жизни.

Виктор Поморцев скончался 27 мая.

«Виктор Константинович посвятил театру многие годы своей жизни, оставаясь человеком, искренне преданным сцене и своему делу. Для коллег, зрителей и всех, кто был с ним знаком, он навсегда останется талантливым артистом, мудрым человеком и частью большой театральной семьи», – сообщили в театре.

Виктор Поморцев родился 5 марта 1942 года. В 1969 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, где учился у народного артиста СССР Василия Меркурьева. Карьеру актер начинал в пермском ТЮЗе, однако позже переехал в Ставрополь и стал частью труппы академического театра драмы.

Зрители знали Виктора Поморцева не только по театральным ролям. Он также снялся в известном фильме «Камышовый рай».

Коллеги выразили соболезнования родным и близким артиста. Прощание с Виктором Поморцевым состоится 29 мая в 11:45 в ритуальном зале судебно-медицинской экспертизы на улице Дзержинского, 70.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru