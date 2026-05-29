В предстоящие выходные на юго-западе Ставрополя временно ограничат движение транспорта из-за спортивных мероприятий. В городе пройдут массовые забеги и соревнования по триатлону и велоспорту.
30 мая с полуночи до 16:00 движение перекроют на нескольких участках рядом с Владимирской площадью.
– улицы генерала Маргелова;
– подъездных дорог к Владимирской площади.
В этот день участники выйдут на дистанции до 800 метров для детей, а также пробегут массовые маршруты на 4,2 километра. Кроме того, состоятся соревнования по скандинавской ходьбе. 31 мая с 07:00 до 14:00 ограничения введут уже в другом районе города.
– улицу Космонавтов от остановки «ул. Космонавтов» до остановки «СТ Лесовод» в сторону Южного обхода.
Там пройдет кубок главы Ставрополя и первенство края по дуатлону-спринту и велосипедному спорту. Объехать перекрытые участки автомобилисты смогут по проспекту Российскому, улице Доваторцев, Южному обходу, улице Ивана Щипакина и Западному обходу.
В администрации города сообщили, что на местах заранее установят временные дорожные знаки и информационные щиты. Водителей и пешеходов попросили учитывать ограничения при планировании маршрутов.
