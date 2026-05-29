Ставропольцам рассказали о способах формирования бюджета для капремонта

Жителям Ставрополья рассказали, как способ формирования фонда капремонта влияет на сроки замены лифтов и проведения крупных работ в многоэтажках. Поводом стало обращение жильцов одного из домов Ставрополя, где подъемники давно выработали ресурс и все чаще выходят из строя.

Как сообщили в краевом фонде капремонта, жители обратили внимание, что в соседних домах лифты уже заменили, хотя здания примерно одного возраста. Разница оказалась в способе накопления средств на ремонт.

Дом, жители которого пожаловались на состояние подъемников, использует специальный счет. В таком случае собственники должны самостоятельно собирать деньги на дорогостоящие работы или искать возможность брать кредит. При этом замена лифтового оборудования считается одним из самых затратных видов капремонта.

При работе через счет регионального оператора ремонт финансируется из общего фонда. Благодаря этому обновлять лифты, крыши и инженерные сети можно даже в тех домах, где жильцы еще не успели накопить необходимую сумму.

«При работе через счет регионального оператора дорогостоящие ремонты финансируются из "общего котла". Это позволяет обновлять лифты, крыши и инженерные системы даже в тех домах, которые сами не смогли накопить нужную сумму», – пояснили в фонде капремонта СК.

Поэтому собственникам советуют заранее оценивать возможности дома перед выбором способа накопления средств.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru