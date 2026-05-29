На Ставрополье введут особый противопожарный режим с 1 июля Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае с 1 июля начнет действовать особый противопожарный режим. Такое решение приняли власти региона из-за прогнозируемой жаркой, сухой и ветреной погоды, которая повышает риск крупных возгораний. Ограничения будут действовать до 30 сентября.

Согласно постановлению краевого правительства, на этот период в регионе полностью запретят проведение пожароопасных работ на полях и в лесах. Кроме того, в лесных массивах планируют ограничить пребывание людей и въезд транспорта.

Особый режим вводят для того, чтобы снизить риск природных пожаров и защитить население. Контролировать выполнение мер будут краевая комиссия по ЧС и профильные ведомства.

Муниципалитетам поручили усилить патрулирование населенных пунктов и прилегающих территорий, организовать информирование жителей о мерах безопасности, а также подготовить водовозную и землеройную технику для возможного тушения пожаров. Отдельное внимание уделят свободному проезду пожарной техники и доступу к источникам воды.

