Последние весенние продуктовые ярмарки пройдут в Ставрополе в выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В последние выходные весны в Ставрополе снова организуют продовольственные ярмарки. Горожане смогут купить свежие овощи, фрукты, зелень и другую продукцию местных производителей сразу на нескольких площадках города.

Торговля развернется 30 мая на улице Васильева, 35/1, а 31 мая – на площади 200-летия. На прилавках обещают большой выбор сезонных овощей и ягод нового урожая. Покупателям предложат огурцы, помидоры, редис, кабачки, картофель, морковь, зелень, а также специи, крупы, мясную и молочную продукцию.

Кроме того, в Ставрополе продолжают работать вечерние ярмарки. Они проходят по вторникам и пятницам на улице Доваторцев, 13. Купить продукты там можно с 16:00 до 20:00. Также в городе продолжается акция с продажей овощей рядом с жилыми домами. Сейчас в разных районах Ставрополя работают 76 таких точек.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru