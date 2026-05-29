НовостиПроисшествия29 мая 2026 10:41

Ставропольца осудили на 10 лет за перевод 2,7 млн рублей террористам

Мужчина собирал деньги под видом благотворительности
Ева ТКАЧЕНКО
Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жителя Курского округа Ставрополья приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма. По данным следствия, мужчина собирал деньги под видом благотворительности, а затем переводил их участникам запрещенной международной организации.

Следствие установило, что с мая 2019 года по декабрь 2020 года 32-летний житель края публиковал в одной из соцсетей сообщения о сборе средств якобы на благотворительные цели. Позже собранные деньги – более 2,7 млн рублей – были переведены участникам террористической организации.

Противоправную деятельность выявили сотрудники СК России, УФСБ по Ставропольскому краю и ГУ МВД по СКФО. На время следствия мужчину заключили под стражу. Вину он признал полностью и раскаялся.

Южный окружной военный суд назначил ставропольцу 10 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 2,7 миллиона рублей в доход государства.

«Приговор в законную силу не вступил», – добавили в СУ СКР по СК.

