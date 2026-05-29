В Ставрополе подвели итоги IX сезона Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Об итогах IX сезона Всероссийской олимпиады «Я – профессионал» рассказали на пресс-конференции. Фото: предоставлено СтГАУ

28 мая в Ставрополе подвели итоги IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Запущенная в 2017 году, она стала крупнейшей в России многопрофильной олимпиадой для студентов вузов. А главное – трамплином, который заметно ускоряет профессиональный старт талантливой молодёжи. Дипломанты получают премии, льготы для поступления в магистратуру и, что особенно важно, реальный шанс начать карьеру в топовой компании РФ ещё до окончания вуза.

Об итогах IX сезона Всероссийской олимпиады студентов на пресс-конференции рассказали директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я - профессионал» Валерия Касамара, ректор Тюменского индустриального университета Юрий Клочков, проректор по учебной работе Ставропольского государственного аграрного университета Светлана Максимович и проректор по языковой и довузовской подготовке МГИМО МИД России Игорь Путинцев.

По словам Валерии Касамара, IX сезон стал самым массовым за всю историю олимпиады. Свои силы попробовали более 215 тысяч студентов из почти 1100 университетов и их филиалов. Это абсолютный рекорд.

За 9 лет более 1,6 млн студентов со всех регионов России и из 147 государств приняли участие в Олимпиаде. Более 100 тысяч ребят нашли работу в ведущих российских компаниях, около 750 крупнейших работодателей по всей стране знают об олимпиаде и хотят видеть у себя в команде ее участников.

«По итогам IX сезона 3600 участников получили статус дипломантов и льготное право поступления на следующую ступень обучения. А более 2800 человек уже стали частью команд ведущих работодателей России», - рассказала Валерия Касамара.

Олимпиада вносит вклад в формирование новой интеллектуальной элиты страны, которой в ближайшие десятилетия предстоит укреплять технологический, экономический, гуманитарный потенциал России.