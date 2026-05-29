В Кузбассе экстренные службы перевели в режим готовности из-за роста уровня рек

В Кузбассе из-за сильных дождей снова начал подниматься уровень рек. Власти предупредили жителей о возможных подтоплениях и перевели экстренные службы в режим повышенной готовности. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

О ситуации сообщил глава Междуреченска Павел Камбалин. По его словам, уровень воды продолжит расти как минимум до 1 июня. Сейчас гидрологический мониторинг ведется круглосуточно.

Жителей территорий, которые могут попасть в зону подтопления, просят внимательно следить за обстановкой и заранее подготовить необходимые вещи на случай эвакуации.

В регионе организовано дежурство спасателей, медиков, сотрудников МЧС и правоохранительных органов. Власти подчеркивают, что ситуация находится на постоянном контроле. На фоне затяжных осадков кузбассовцы уже начали делиться в соцсетях кадрами переполненных рек и подтопленных участков.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru