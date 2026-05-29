В Ставрополе наградили победителей конкурса творчества «Полицейский дядя Степа». Фото: ГУ МВД России по СК

В Ставрополе подвели итоги городского этапа конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». В этом году работы посвятили теме дружбы народов и взаимопонимания между представителями разных национальностей.

Участниками конкурса стали дети от 6 до 14 лет. Их работы оценивали сотрудники городского управления МВД, представители отдела кадров, пресс-службы и общественного совета.

Победителей определили в трех возрастных категориях. Среди участников от шести до восьми лет первое место заняла Анастасия Ковтун. В группе от девяти до 11 лет лучшей признали работу Самсона Сотникова. Среди подростков от 12 до 14 лет победила Полина Морозова.

Церемонию награждения провели в преддверии Дня защиты детей. Ребятам вручили наборы для рисования и сладкие подарки. Награды участникам передали начальник отдела по работе с личным составом управления МВД по Ставрополю Нерсес Вартанян и представители общественного совета.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru