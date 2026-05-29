В этом году на Кавказе интерес к потребительскому кредитованию вырос на 44%

Денежные средства тратились в основном на личные нужды. Фото: сгенерировано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

Эксперты Сбера отметили, что потребительский кредит остаётся одним из наиболее востребованных банковских продуктов среди жителей Северного Кавказа. С января по апрель 2026 года около 50 тыс. человек воспользовались им и это на 44% больше, чем в прошлом году. Вырос и объём займа: 6,4 млрд рублей в 2026 году против 2,3 млрд рублей в 2025 году. По данным Сбера, объём кредитования с начала года по начало мая также увеличился в 4,5 раза.

Больше всего кредитов оформили жители Карачаево-Черкесии (19,5 тыс. договоров). В Дагестане - 9 тыс. договоров и Северной Осетии-Алании-6,6 тыс. договоров. Сумма кредитования в каждом из этих регионов составила за 4 месяца 1,6 млрд рублей, 1,3 млрд рублей и 1,1 млрд рублей соответственно. Жители Чеченской Республики брали кредит в этом году почти 5 тыс. раз, объём займов составил около 700 млн рублей. В Кабардино-Балкарии пик спроса пришелся на период с января по апрель, где показатель увеличился почти в 3 раза в сравнении с прошлым годом.

Заместитель управляющего Карачаево-Черкесским отделением Сбербанка Артем Бардаков отметил, что почти 20 тыс. жителей Карачаево-Черкесии воспользовались таким кредитом в этом году. А денежные средства тратились в основном на личные нужды – покупку товаров, оплату услуг или решение непредвиденных финансовых вопросов.

«В Ингушетии с января по апрель 2026 года 2,5 тысячи жителей оформили потребительские кредиты на сумму 347 млн рублей. В нашем регионе более востребовано онлайн-кредитование», - рассказал Виктор Бударин, управляющий Ингушским отделением Сбербанка.