Подростку выплатят 30 тысяч после нападения собаки в Благодарном на Ставрополье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Благодарном на Ставрополье 14-летний подросток получил компенсацию после нападения бездомной собаки. По решению суда ребенку выплатят 30 тысяч рублей за моральный вред.

Проверку после происшествия провела прокуратура Благодарненского округа. В январе 2026 года на улице в Благодарном на школьника напала бездомная собака. Подросток получил укушенную рану голени и был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Во время проверки прокуратура пришла к выводу, что ответственные службы не приняли достаточных мер для решения проблемы с безнадзорными животными на территории округа. После этого надзорное ведомство обратилось в суд.

Суд поддержал требования прокуратуры и постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего. Выплатить подростку должны 30 тысяч рублей.

«Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства», – сообщили в надзорном ведомстве.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru