Двух братьев со Ставрополья отдали под суд за использование рабского труда. Фото: СУ СКР по СК

В Кочубеевском округе Ставрополья завершили расследование уголовного дела против двух местных жителей, которых обвиняют в использовании рабского труда. По версии следствия, братья почти полтора года удерживали 22-летнего мужчину, отобрали у него документы и заставляли бесплатно работать.

Молодого человека обвиняемые нашли в августе 2024 года. Зная, что у него нет средств к существованию, мужчины предложили ему работу с хорошей зарплатой. Но вместо обещанного заработка потерпевший оказался фактически в полной зависимости от братьев.

У мужчины забрали мобильный телефон и документы, лишив возможности обратиться за помощью. Следствие считает, что с августа 2024 года по март 2026 года его заставляли выполнять строительные работы, ремонтировать автомобили и заниматься другими бытовыми делами без какой-либо оплаты.

В отношении потерпевшего систематически применяли насилие, а происходящее фигуранты снимали на камеры мобильных телефонов.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники следственного комитета и полиции. На время расследования обоих братьев заключили под стражу.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами “г”, “д” части 2 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда с применением насилия и изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего)», – сообщили в СУ СКР по СК.

Уголовное дело уже направили в Кочубеевский районный суд для рассмотрения по существу.

«Санкция за совершение указанного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – добавили в прокуратуре СК.

