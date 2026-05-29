Мароккская саранча проснулась на Ставрополье раньше азиатской. Фото: ставропольский филиал Россельхозцентра

На востоке Ставропольского края специалисты уже начали борьбу с мароккской саранчой. Пока численность вредителя в большинстве районов остается ниже опасного порога, однако в отдельных очагах уже приступили к обработке полей и пастбищ.

Обследования на наличие личинок саранчовых вредителей провели на площади 85,6 тысячи гектаров. Мароккскую саранчу обнаружили более чем на 7,8 тысячи гектаров в Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском, Степновском и Туркменском округах.

Средняя численность вредителя сейчас составляет 1,8 экземпляра на квадратный метр, что ниже порога вредоносности. Однако в отдельных местах ситуация оказалась серьезнее, поэтому там уже начали истребление.

Для обработки сельхозугодий хозяйствам пяти округов бесплатно передали 1530 литров инсектицидов. Препаратами планируют обработать более 20 тысяч гектаров. Всего же в этом сезоне обработки на Ставрополье могут охватить около 70 тысяч гектаров.

Первыми к работам приступили в Левокумском, Степновском и Нефтекумском округах. Особое внимание уделили приграничным территориям с Дагестаном. В соседнем регионе вредитель проснулся раньше, поэтому борьбу там начали заранее.

«На территории края усилен мониторинг за стадными саранчовыми вредителями. Оперативный штаб отслеживает ситуацию, чтобы своевременно приступать к истребительным мероприятиям», – рассказали в ставропольском филиале Россельхозцентра.

Впереди регион может столкнуться и с появлением азиатской саранчи. Во время весеннего обследования зимующий запас личинок обнаружили сразу в 17 округах края. Пока в 12 территориях вредитель еще не активизировался. Когда начнется массовое отрождение личинок, будет зависеть от погоды и температуры воздуха.

