Женщине отрубили кисть мачете во время конфликта в Кузбассе Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Прокопьевске 35-летнего мужчину задержали после жестокого нападения на женщину. Во время конфликта он ударил ее мачете по руке, из-за чего пострадавшей пришлось ампутировать кисть. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

По версии следствия, все началось с телефонной ссоры между подозреваемым и сожителем женщины. После конфликта мужчина вместе со знакомым приехал к дому пары. При себе у них были газовый пистолет, ножи, мачете и газовый баллончик.

Когда хозяева вышли на улицу, подозреваемый ударил мужчину кулаком по голове. От удара тот потерял сознание и упал. Женщина попыталась защитить сожителя и начала распылять газовый баллончик.

«Затем злоумышленник завладел мачете и нанес удар по руке женщины», – сообщили в полиции Кузбасса.

Пострадавшую доставили в больницу. Врачи были вынуждены ампутировать ей правую кисть. Подозреваемого задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

