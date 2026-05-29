В Ессентуках после жалоб жильцов устранили подтопление гаражей. Фото: соцсети Владимира Крутникова

В Ессентуках возле жилого комплекса «Бештау Сити», который раньше назывался «Вершина», устранили проблему с подтоплением гаражей. О ситуации рассказал мэр города Владимир Крутников.

С жалобой к нему обратились жильцы дома №337. После дождей территорию возле комплекса регулярно подтапливало, вода доходила до гаражей. Для решения проблемы специалисты установили насосное оборудование. Сейчас система уже работает.

«Теперь важно, чтобы управляющая компания следила за чистотой вокруг – это нужно, чтобы насосное оборудование работало исправно и не засорялось», – сообщил Владимир Крутников в своих соцсетях.

Мэр города также опубликовал фотографии территории до и после установки оборудования. По его словам, теперь ситуация стабилизировалась.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru