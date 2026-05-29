На востоке Ставрополья обновили 18 объектов водоснабжения к лету. Фото: соцсети Владимира Владимирова

В восточных территориях Ставропольского края завершили подготовку системы водоснабжения к летнему сезону. Работы провели сразу на 18 объектах, чтобы снизить риск перебоев в жаркий период.

О модернизации сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, особое внимание уделили территориям, где вода поступает в основном из артезианских скважин.

Специалисты заменили насосное и силовое оборудование в Арзгирском, Нефтекумском, Левокумском и Курском округах. Новые насосы установили на скважинах, а также обновили оборудование на станциях водоподготовки и транспортировки воды. По задумке, проведенные работы должны обеспечить стабильное водоснабжение для 64 тысяч жителей во время летнего пика потребления.

«Поставил задачу – чтобы люди без перебоев получали качественную воду и в жару, и в периоды максимальной нагрузки на систему», – сообщил Владимиров.

