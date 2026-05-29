На востоке Ставрополья обновили 18 объектов водоснабжения к лету

В восточных территориях Ставропольского края завершили подготовку системы водоснабжения к летнему сезону. Работы провели сразу на 18 объектах, чтобы снизить риск перебоев в жаркий период.
О модернизации сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, особое внимание уделили территориям, где вода поступает в основном из артезианских скважин.
Специалисты заменили насосное и силовое оборудование в Арзгирском, Нефтекумском, Левокумском и Курском округах. Новые насосы установили на скважинах, а также обновили оборудование на станциях водоподготовки и транспортировки воды. По задумке, проведенные работы должны обеспечить стабильное водоснабжение для 64 тысяч жителей во время летнего пика потребления.
«Поставил задачу – чтобы люди без перебоев получали качественную воду и в жару, и в периоды максимальной нагрузки на систему», – сообщил Владимиров.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru