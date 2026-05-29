Ребенок пострадал при пожаре в квартире в Минеральных Водах. Фото: ГУ МЧС России по СК

В Минеральных Водах во время пожара в многоквартирном доме пострадал ребенок. Возгорание произошло на проспекте 22 Партсъезда, сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По данным спасателей, огонь вспыхнул в квартире, где загорелась мебель. Площадь пожара оказалась небольшой – около одного квадратного метра. Пока родителей не было дома, младший ребенок поджег шкаф, а старший брат самостоятельно бросился тушить огонь.

Когда огнеборцы прибыли к дому, выяснилось, что открытое горение уже ликвидировано. На место выезжали 14 огнеборцев и пять единиц техники. Пострадал ребенок, он получил ожог уха.

Всего за 28 мая на территории Ставрополья зарегистрировали четыре пожара. Один из них произошел на открытой территории, еще три – в зданиях и сооружениях.

Самым крупным стал пожар в селе Александрия Георгиевского округа. На улице Красной загорелась хозяйственная постройка. Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров. Для тушения привлекли семь сотрудников МЧС и две единицы техники.

Кроме того, за сутки в крае произошло семь ДТП, в двух случаях потребовалась помощь спасателей. На водных объектах происшествий не зарегистрировали.

