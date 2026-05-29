Изменения в системе аграрного образования обсудили в Ставрополе

Проректор по учебной работе СтГАУ Светлана Максимович. Фото: предоставлено СтГАУ

Опыт Всероссийской олимпиады студентов «Я - профессионал» начинает влиять на учебные программы аграрных вузов. Об этом на пресс-конференции по итогам олимпиады рассказали в Ставропольском государственном аграрном университете.

Практические навыки, связь с бизнесом и понимание реальных производственных задач - вот главные ориентиры, которые Министерство сельского хозяйства РФ задаёт аграрному образованию. Именно этого требуют новые модели обучения, в том числе пилотный проект по переходу на обновлённую систему высшего образования.

«Мы живём в эпоху технологических вызовов, время, когда всё выше становится ценность профессионализма. Развитие образования, качество учебного процесса, подготовка специалиста, который будет сразу востребован реальным сектором - это задачи, которые ставит перед нами Министерство сельского хозяйства РФ», - рассказала проректор по учебной работе Ставропольского государственного аграрного университета Светлана Максимович.

Участие в олимпиаде «Я - профессионал», по её словам, помогает обеспечивать высокий уровень практических навыков студентов. А значит — готовить тех, кто завтра придёт в агропромышленный комплекс страны.

«Мы уже увидели на своём первом опыте, как можно использовать разработанные задания для развития ситуационных задач, практикумов, различных кейсов и даже для проведения зачётов и экзаменов», - отметила Светлана Максимович.

Ставропольский государственный аграрный университет впервые принял участие в олимпиаде и показал качественные результаты: студенты вуза дошли до финала по 70 направлениям, среди них - 16 дипломатов, что позволило вузу выйти на первое место среди всех университетов СКФО, и право провести финал по направлению «Ветеринария и зоотехния».

Сам финал выстроили максимально практико-ориентированно: студенты решали реальные производственные кейсы, а демонстрационная часть проходила на базе лабораторий и клинической базы университета.