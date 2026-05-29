Ставропольская студентка взяла золото олимпиады «Я - профессионал»

Руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара. Фото: предоставлено СтГАУ

В России завершился IX сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я - профессионал». В этом году более 215 тысяч студентов стали участниками проекта, и лишь единицы дошли до финала. Ставрополь принял заключительный этап по направлению «Ветеринария и зоотехния». Площадкой для его проведения стал Ставропольский государственный аграрный университет.

Для конкурсантов подготовили специальные лаборатории и площадки для практических заданий. Программа олимпиады моделировала реальную работу ветеринарного специалиста. Студентам предстояло провести клинический осмотр животных, поработать с лабораторными образцами, поставить диагноз и разработать схему лечения и профилактики. Программа олимпиады была максимально приближена к тому, с чем будущий ветеринар столкнётся в профессии.

Аграрный университет впервые стал вузом-организатором по направлению «Ветеринария и зоотехния» и сразу показал выдающийся результат. По количеству медалей среди 16 вузов-дебютантов СтГАУ занял первое место. Золото по направлению «Ветеринария и зоотехния» вузу принесла студентка Хадижа Тамаева. Трое студентов получили серебро, ещё трое - бронзу. Для университета такие победы - объективное подтверждение качества образования. Для региона - сигнал о том, что вуз готовит настоящих профессионалов, специалистов, конкурентоспособных на федеральном уровне и замеченных по всей стране.

«Очень рада, что вуз показал такой значительный результат. Мы очень рады, что наша вселенная пополнилась таким мощным партнёром», - отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Всероссийская олимпиада студентов «Я - профессионал» - флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ее цель – выявить и поддержать талантливых студентов, дать им карьерные лифты: льготы при поступлении в магистратуру, стажировки в ведущих компаниях и денежные премии.