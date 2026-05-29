Научная работа школьницы из Кисловодска вошла в сборник Московского института

Кристина Артемова. Фото: пресс-служба МАИ

Исследование ученицы Свято-Никольской православной гимназии города Кисловодска Кристины Артемовой было опубликовано в научном сборнике Московского авиационного института (МАИ). Издание объединяет 44 работы, авторы которых рассматривают концепцию безракетной индустриализации космоса. Это направление считается одним из наиболее перспективных в современной науке и рассматривается как инновационный подход к освоению внеземного пространства. Сообщение о выходе сборника размещено на официальном сайте института.

Достижение юной исследовательницы прокомментировал глава города Кисловодска Евгений Моисеев. Он поздравил Кристину с выдающимся научным результатом, подчеркнув, что школьники города способны работать над сложными темами, достигать высокого уровня в научной деятельности и получать признание на федеральном уровне.

По его словам, отрасли, связанные с космосом, инженерией и технологиями, остро нуждаются в специалистах, обладающих пытливым умом, дисциплиной и умением глубоко погружаться в изучаемый материал. Евгений Моисеев также выразил признательность педагогам за вклад в развитие у школьников интереса к исследовательской деятельности и пожелал Кристине Артемовой новых открытий, уверенности в своих силах и дальнейших профессиональных побед.

