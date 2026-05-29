Самый высокогорный в России отдел полиции открыли в Кабардино-Балкарии

Это самый высокогорный отдел полиции в нашей стране. Фото: соцсети главы республики

В городе Тырныаузе Кабардино-Балкарии открылось новое административное здание отдела МВД России по Эльбрусскому району. Как сообщил глава республики Казбек Коков, это самый высокогорный отдел полиции в стране и самый современный комплекс, полностью отвечающий текущим требованиям.

Комплекс общей площадью более пяти тысяч квадратных метров включает в себя не только административное здание, но и крытый 50-метровый тир, собственный спорткомплекс с залом, а также гаражные боксы и вольер для содержания служебных собак.

По словам Кокова, создание таких условий позволит сотрудникам более эффективно обеспечивать защиту прав граждан. Глава республики подчеркнул, что с ростом туристического потока в Приэльбрусье безопасность сотен тысяч гостей и местных жителей остается главным приоритетом.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru