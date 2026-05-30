В Черкесске 19 семей участников СВО получили участки земли под застройку домов

В 2025 году впервые в Черкесске были выделены бесплатные участки для индивидуального жилищного строительства 19 семьям погибших участников СВО. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Черкесске в прошлом году 19 семей погибших участников специальной военной операции смогли получить бесплатные земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Как сообщил мэр города Алексей Баскаев, подобная мера поддержки применялась в республиканской столице впервые.

Он отметил также, что власти планируют продолжить выделение земли и в текущем году. В Черкесске действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки участников спецоперации и их семей, включая социальные выплаты в размере 50 тысяч рублей при рождении или усыновлении ребенка в период выполнения задач в зоне СВО.

Кроме того, установлена единовременная выплата в 20 тысяч рублей при поступлении ребенка военнослужащего в первый класс. Баскаев заверил, что поддержка семей погибших участников СВО остается приоритетом для местных властей, и каждый из них может обращаться за консультацией и поддержкой в органы соцзащиты города.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru