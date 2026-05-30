На Ставрополье с начала года выявили две тысячи нарушений безопасности дорог

По результатам надзорных мероприятий внесено более 500 представлений, в суды направлено свыше 200 исковых заявлений.

По данным прокуратуры Ставропольского края, в 2026 году выявлено и пресечено более двух тысяч нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Надзор за соблюдением норм осуществляется под контролем прокурора края Юрия Немкина.

В течение года сотрудники органов зафиксировали свыше двух тысяч фактов несоблюдения правил. В центре внимания находилось состояние улично-дорожной сети: вскрыты случаи отсутствия у подрядчиков необходимых компетенций и низкого качества исполнения контрактов.

В целях устранения нарушений вынесено более 500 представлений и направлено в суды свыше 200 исковых заявлений. Благодаря протестам прокуратуры около 300 правовых актов регионального уровня были скорректированы согласно федеральному законодательству.

В результате взаимодействия с органами власти заключены контракты на оборудование аварийно-опасных участков трасс системами автоматической фиксации правонарушений (на текущий момент техника установлена на шести участках). Общий объём финансирования строительства и ремонта транспортных артерий Ставрополья в 2026 году составил порядка 24 млрд рублей. Надзорное сопровождение этих работ ведётся непрерывно для защиты безопасности граждан.

