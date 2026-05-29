Летом на Ставрополье отдохнут более 90 тысяч детей

Отдельные профильные смены пройдут в организациях дополнительного образования.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих социальных сетях сообщил, что летом в регионе планируют оздоровить более 90 тысяч детей. Для этого к работе готовятся 657 организаций, включая 20 загородных лагерей.

В программе отдыха – проведение военно-патриотических, технических, спортивных и краеведческих смен. Как отметил глава региона, профильные заезды также пройдут на базе организаций дополнительного образования. В технопарках «Кванториум» в Невинномысске и Ставрополе для школьников организуют инженерные каникулы и познавательные квесты. Кроме того, в центре «Сириус.26» запланировано 34 профильные смены, посвященные IT, робототехнике и биотехнологиям.

Для удобства родителей список всех детских лагерей опубликован на сайте краевого министерства образования. Выбрать место для отдыха и получить путевку можно, обратившись напрямую в лагерь, школу или центр социального обслуживания по месту жительства.

