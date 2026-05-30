Авиационная опасность объявлена на Ставрополье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Авиационную опасность объявили на Ставрополье. РСЧС предупреждает об угрозе второй раз за сутки. С 2 часов ночи до 6 утра в крае действовал режим беспилотной опасности. В 9 утра сообщили о новой угрозе.

«Граждане, не допускайте паники! При нахождении в здании укройтесь в заглубленном помещении, ином укрытии без окон с несущими стенами. При нахождении на улице переместитесь в безопасное место (подвал, подземный переход, паркинг), либо найдите углубление для укрытия (канава, траншея, яма). Следите за передаваемыми сообщениями», – предупреждает РСЧС.

В случае необходимости за помощью рекомендуют обращаться по номеру экстренных оперативных служб – 112. На время действия авиационной опасности возможно замедление мобильного интернета.

Обновлено: в 9:37 отмена режима авиационной опасности.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru