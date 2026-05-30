Последствия обильных осадков ликвидируют на Ставрополье круглые сутки

Круглосуточно спасатели ликвидируют последствия ливней. Фото: соцсети министра ЖКХ Ставрополья

На Ставрополье последствия обильных осадков ликвидируют круглые сутки. Спасатели ПАСС СК устраняют подтопления и восстанавливают нормальную работу инфраструктуры. Только в нескольких округах работали 15 мотопомп для откачки воды.

«Особенно следим за ситуацией в городе Минеральные Воды, где из за отключения электроэнергии и подтопления остановлена главная канализационная насосная станция. Спасатели из Ессентуков и Георгиевска, а также специалисты Ставрополькрайводоканала с вечера вчерашнего дня ведут откачку воды», – заявил министр ЖКХ Ставрополья Александр Рябикин.

В настоящее время специалисты смогли откачать 13 тысяч кубических метров воды. Работы продолжаются при помощи восьми мотопомп. Электрооборудование на подтопленной подстанции проходит диагностику перед включением.

Работали специалисты и в Невинномысске, Красногвардейском, Апанасенковском округах, где затопило частный сектор. В селе Воздвиженском спасатели откачивали воду из здания электроподстанции.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru