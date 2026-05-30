Кисловодск попал в пятерку лучших оздоровительных курортов России на лето 2026 года Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Город Кисловодск попал в топ-5 оздоровительных курортов России на лето 2026 года. Такую версию выдвинул сервис бронирования отелей. Рейтинг составляли среди мест, куда туристы приезжают для отдыха и лечения с использованием минеральных источников.

«В список вошли Сочи, Феодосия, Анапа, Евпатория, Кисловодск, Саки, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Горячий Ключ», – рассказали в администрации Кисловодска.

Власти считают, что курорт входит в топ закономерно из-за сильной санаторной базы, минералки, терренкуров, парка, большого опыта лечения и хорошего климата. В Кисловодск едут со всей страны.

