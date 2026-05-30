Особенности новой модели высшего образования раскрыли в Ставропольском вузе

В Ставропольском государственного аграрном университете (СтГАУ) раскрыли особенности новой модели высшего образования. В этом году вуз впервые начнет обучение по 36 образовательным программам в рамках пилотного проекта.

Изменения затронут ряд специальностей. Среди них агрономы, агроинженеры, ветеринарные врачи, зоотехники, специалисты по переработке сельскохозяйственной продукции, ландшафтные архитекторы и другие.

В отличие от привычной модели образования, у студентов в этом году будет увеличен объем производственной практики, рабочую профессию по выбору они получат во время обучения. К оценке знаний будут применять новые подходы, а также вуз намерен усилить взаимодействие с работодателями.

Ректор СтГАУ Владимир Ситников заявил, что внедрение новой модели высшего образования связано с изменениями, которые сейчас происходят в сфере АПК.

«Сегодня перед отраслью стоят задачи, связанные с обеспечением ее конкурентоспособности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Совершенно очевидно, что без внедрения современных технологий, научных разработок и подготовки специалистов, способных работать в новых условиях, решить эти задачи невозможно. Сегодня в отрасль активно заходят цифровые технологии, роботизированные системы, инструменты искусственного интеллекта. Во главе угла находятся вопросы селекции и генетики в растениеводстве и животноводстве. Поэтому образовательные программы должны отвечать тем вызовам, которые определяют развитие агропромышленного комплекса уже сейчас», – говорит Владимир Ситников.

В СтГАУ считают, что новая модель образования направлена на «более тесную интеграцию образования, науки и производства». Такой подход должен учитывать запросы работодателя, требования технического развития отрасли и современные научные достижения на этапе подготовки будущих специалистов.