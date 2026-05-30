Трех мировых судей назначили в Ставрополе

В Ставрополе назначили трех мировых судей. Соответствующее постановление региональной думы власти разместили на портале правовой информации. Оно подписано 28 мая 2026 года.

Согласно документу, с 1 июня 2026 года на должность мирового судьи судебного участка №10 Промышленного района Ставрополя назначается Юрий Саркисян.

Также на трехлетний срок назначены на должность мирового судьи Денис Несынов – он будет работать в участке №9 Промышленного района – и Виктория Гулевская – за ней закреплен судебный участок №12 Промышленного района.