Толпа подростков сломала челюсть парню, заступившемуся за девушек на Ставрополье

Толпа подростков сломала парню челюсть на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Винсады Предгорного округа Ставрополья группа агрессивных подростков сломала челюсть парню, заступившемуся за девушек. В соцсетях сообщают, что все произошло вечером 28 мая. Толпа приставала к двум девушкам. А получив отказ в знакомстве, начали оскорблять.

Свидетелями издевательств стали двое парней. Они решили заступиться за девушек, сделали толпе замечание. В ответ на это агрессивные подростки набросились на прохожих и избили их. Одному из заступников сломали челюсть. Пострадавшего госпитализировали в больницу, откуда позвонили в МВД.

«Прибывшие на место полицейские установили, что парень получил травму в результате произошедшего накануне конфликта с молодыми людьми.

В настоящее время сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних установлены и опрошены все участники инцидента», – сообщили в МВД Ставропольского края.

Сейчас парню назначили проведение медицинской экспертизы. После нее полицейские примут решение. Уголовное дело в МВД пока не возбудили.

