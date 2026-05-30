Три придомовые территории собираются благоустроить в Минеральных Водах

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

В Минеральных Водах власти намерены благоустроить три двора многоквартирных домов. Муниципалитет прошел отбор на получение субсидии из краевого бюджета. Поэтому в 2026 году планируется обновление дворов на проспекте Карла Маркса, 66, улицам Дружбе, 23 и Почтовой, 11 и 13.

«Муниципалитет уже приступил к конкурентным процедурам по выбору подрядной организации, ориентировочный старт работ – в середине июня. В перечне основных работ – демонтаж и укладка нового асфальта, установка бордюров, обустройство тротуаров и парковочных карманов», – сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья.

Также ведомство уточнило, что в прошлом году в Минеральных Водах благоустроили три придомовые территории. Работы прошли по улицам Железноводской, Пролетарской и Новоселов. Целью было создание удобного пространства, где можно спокойно и с комфортом провести время.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru