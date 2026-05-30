Уличную сцену устанавливают в селе Рагули на Ставрополье

В селе Рагули Апанасенковского округа Ставрополья проходит завершающий этап установки уличной сцены. Стоять площадка будет возле сельского ДК. Объект досуга местные жители выбрали сами.

«Учитывая, что в селе проживают порядка 2400 человек, появление современной уличной площадки станет значимым событием. Здесь планируют проводить концерты, школьные линейки и народные гуляния», – сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья.

На строительство и установку выделили 2,4 млн рублей. Большая часть средств шла из региональной казны. Всего на территории округа власти намерены реализовать девять общественно значимых проектов. Эти цели в 2026 году профинансировали на 21 млн рублей.