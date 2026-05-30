Ставропольские полицейские устроили масштабный праздник в парке

Фото: МВД Ставропольского края

В парке Победы Ставрополя днем 30 мая полицейские развернули масштабный праздник. Он связан с приближающейся датой – 5 июня отмечается День образования российской полиции. В этом году сотрудники МВД России празднуют 308-летие ведомства, утвержденного указом Петра I. Полиции Ставрополья в этот день исполнится 106 лет. Также мероприятие приурочили ко Дню России, который вся страна будет праздновать 12 июня.

Но сегодня полицейские организовали масштабную программу. Несколько часов они встречали жителей и гостей города на тематических площадках. Предлагалось посмотреть на выставку авто- и мототехники, включая ретро-автомобили, вооружения и спецсредств. Посетителей звали на полевую кухню Росгвардии, а также принять участие в спортивных состязаниях. Желающие могли попробовать свои силы в электронном тире и в сборке и разборке учебного оружия.

«Яркой частью программы стали показательные выступления специалистов Центра кинологической службы. Гости мероприятия с интересом наблюдали, как тренируют служебных собак, и высоко оценили мастерство сотрудников», – рассказали в МВД Ставропольского края.

Праздничную программу завершил концерт Культурного центра ГУ МВД России по СК. Его провели на сцене парка.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru