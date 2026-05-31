Владельцы закрыли кафе паназиатской кухни в Пятигорске, где отравились 9 человек

В Пятигорске продолжается выяснение причин массового отравления в кафе паназиатской кухни. Изначально информация о том, в больницу попали сразу девять человек (несовершеннолетних среди них нет) с признаками кишечной инфекции, появилась в СМИ.

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю начало проверку. Выяснилось, что все пострадавшие до того, как почувствовали недомогание, питались в одном заведении.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей)», – уточнили в пресс-службе СУ СКР по СК.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов взял ситуацию на контроль.

«Собственники учреждения общепита не уходят от ответственности и открыто, честно сообщили об этом», – написал мэр города-курорта и приложил скриншот публикации, сделанной кафе в соцсетях. В объявлении сказано: «Мы выявляем продукт, который стал причиной отравления. Соберем все образцы и передадим специалистам Роспотребнадзора. Всех пострадавших призываем обратиться к врачу, здоровье сейчас самое главное. На данный момент кафе закрыто».