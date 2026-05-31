До 39 выросло количество отравившихся детей и взрослых в кафе Пятигорска

Следственное управление СКР по Ставрополью официально подтвердило, что количество отравившихся в кафе паназиатской кухни в Пятигорске выросло до 36 человек, среди них двое детей 5 и 14 лет. Но вскоре после этого мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов уточнил, что к вечеру добавились еще три человека, пятеро от госпитализации отказались, они проходят амбулаторное лечение. Таким образом в больнице находятся 34 человека. В инфекционном отделении Городской больницы №2 создали резерв койко-мест.

В СУ СКР по СК также сообщили, что первоначально проверка проводилась по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). Но в итоге уголовное дело возбудили по статьей 236 (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей):

«Следователями совместно с Роспотребнадзором проведен осмотр точки общественного питания. Изъяты образцы, по которым назначено проведение необходимых экспертиз. Ход следствия находится на контроле у руководства следственного управления».