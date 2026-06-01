Для ставропольских школьников наступил период сдачи ЕГЭ

1 июня выпускники 9-х и 11-х классов приступили к сдаче итоговой аттестации. Первые экзамены в формате ЕГЭ пройдут уже сегодня - выпускники 11 классов сдадут историю, литературу и химию.

Далее экзаменационные испытания пройдут в эти даты:

4 июня – русский язык;

8 июня – математика базового и профильного уровня;

11 июня – обществознание, физика;

15 июня – биология, география; английский, испанский, китайский, немецкий, французский языки – письменно;

18 июня и 19 июня – те же иностранные языки, только устно, и информатика.

Также предусмотрены резервные дни:

22 июня – английский, испанский, китайский, немецкий, французский – письменно, информатика, литература, русский язык, физика, химия;

23 июня – биология, география, математика базового и профильного уровня, английский, испанский, китайский, немецкий, французский – устно, история, обществознание;

24 июня и 25 июня – по всем учебным предметам.

Днями пересдачи станут:

8 июля – иностранные языки — письменно; информатика, литература, русский язык, физика, химия;

9 июля – биология, география, математика базового и профильного уровня, иностранные языки – устно, история, обществознание.

На Ставрополье во время проведения экзаменов возле школ будут дежурить экипажи полиции и ГИБДД, бригады скорой помощи и ресурсоснабжающих организаций.

Также в учебных заведениях усилен контрольно-пропускной режим и охрана учреждений.