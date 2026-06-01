Для ставропольских школьников наступил период сдачи ЕГЭ

1 июня выпускники 9-х и 11-х классов приступили к сдаче итоговой аттестации. Первые экзамены в формате ЕГЭ пройдут уже сегодня - выпускники 11 классов сдадут историю, литературу и химию.
Далее экзаменационные испытания пройдут в эти даты:
4 июня – русский язык;
8 июня – математика базового и профильного уровня;
11 июня – обществознание, физика;
15 июня – биология, география; английский, испанский, китайский, немецкий, французский языки – письменно;
18 июня и 19 июня – те же иностранные языки, только устно, и информатика.
Также предусмотрены резервные дни:
22 июня – английский, испанский, китайский, немецкий, французский – письменно, информатика, литература, русский язык, физика, химия;
23 июня – биология, география, математика базового и профильного уровня, английский, испанский, китайский, немецкий, французский – устно, история, обществознание;
24 июня и 25 июня – по всем учебным предметам.
Днями пересдачи станут:
8 июля – иностранные языки — письменно; информатика, литература, русский язык, физика, химия;
9 июля – биология, география, математика базового и профильного уровня, иностранные языки – устно, история, обществознание.
На Ставрополье во время проведения экзаменов возле школ будут дежурить экипажи полиции и ГИБДД, бригады скорой помощи и ресурсоснабжающих организаций.
Также в учебных заведениях усилен контрольно-пропускной режим и охрана учреждений.