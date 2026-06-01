Основной период сдачи ЕГЭ начался на Ставрополье с 1 июня

В Ставропольском крае с 1 июня стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Он продлится с 1 июня по 9 июля. Только в краевой столице почти девять тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов. Для первых, кстати, сдачи ОГЭ начнутся лишь со 2 июня.

Как рассказала министр образования края Мария Смагина на пресс-конференции в РИЦ СК, у одиннадцатиклассники могут пересдать экзамены в президентские дни. 8 и 9 июля выпускник может аннулировать результат по предмету, чтобы улучшить его. В прошлом году это удалось 75% школьников. У остальных оценка осталась либо на том же уровне, либо ниже.

Если вдруг девятиклассник или одиннадцатиклассник не смог сдать экзамен летом, предусмотрен дополнительный период ОГЭ и ЕГЭ. Даты назначат позже на сентябрь. С датами основного периода можно ознакомиться здесь.

