Заказнику «Сотниковский» в Благодарненском округе исполнилось 15 лет

Здесь действует особый режим. Фото: Минприроды Ставропольского края.

Природному заказнику краевого значения «Сотниковский» исполнилось 15 лет. Это уникальный участок нетронутой разнотравно-злаковой степи в 8 км к юго-западу от села Сотниковского Благодарненского округа.

Площадь заказника составляет 32,5 га. Там произрастает 120 видов растений – это уникальный генофонд кормовых, лекарственных, пищевых и медоносных трав. В составе флоры выявлены редкие и исчезающие виды растений, в их числе, пион узколистный.

Земли заказника служат местом обитания для 27 видов земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Из краснокнижных видов встречаются степной орел и стрепет.

В 2017 году в заказнике была организована экологическая тропа. Вдоль маршрута протяженностью два километра расположены тематические остановки, посвященные ботанике, зоологии и ландшафту.

В «Сотниковском» действует особый режим охраны, запрещена любая деятельность, которая может нанести вред окружающей среде.