На Ставрополье «семёрка» влетела в стоящий КамАЗ

2 человека пострадали при наезде на стоящий грузовик. Фото: соцсети Госавтоинспекции СК

В селе Бургун-Маджары Левокумского округа произошло серьёзное ДТП. 31 мая около 15:45 водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в припаркованный КамАЗ с прицепом.

В результате аварии пострадали оба человека, находившиеся в легковушке. 20-летний водитель и его 16-летний пассажир (оба местные жители) получили открытые черепно-мозговые травмы. Их госпитализировали в больницу Будённовска.

«Водитель имеет стаж вождения менее 1 года, за это время 15 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД», - сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Обстоятельства происшествия уточняются. Проводится проверка.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru