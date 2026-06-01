На клумбах Ставрополя высадят почти 300 тысяч цветов

МАФы с цветами украшают улицы Ставрополя.

Несмотря на капризы погоды краевая столица встречает лето яркой и цветущей.

На улицах Ставрополя появились новые малые архитектурные формы – около 60 вазонов с древесно-кустарниковыми, хвойными и цветочными растениями.

Как сообщает администрация краевого центра, цветочные композиции можно увидеть в Театральном сквере, по улице Дзержинского, Булкина, а также на Крепостной горе.

Всего же на городских клумбах высадят порядка 300 тысяч цветов сезонных культур. Весеннее убранство из тюльпанов, незабудок и тагетесов постепенно сменяют устойчивые к жаркому ставропольскому лету санпатиенсы, альтернантеры, ампельные растения, сальвии и георгины. Их специалисты соберут в ковровые узоры, а также посадят в многоярусные кашпо.

Еще один яркий акцент появится вдоль главных городских магистралей - хлорофитумы, колеусы, бархатцы и бегонии снова разместят в более чем 500 подвесных горшках.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru